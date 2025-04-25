قبل عرضها في عيد الأضحى| لقاء الخميسي تنضم لمسرحية «الملك وأنا».. صور

انضمت الفنانة لقاء الخميسي إلى فريق عمل مسرحية "الملك وأنا" وهي من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم وإخراج محسن رزق، ومن المقرر عرضها قريبا على خشبة مسرح البالون.

الملك وأنا مسرحية كوميدية غنائية استعراضية

"الملك وأنا" مسرحية كوميدية استعراضية غنائية فكرتها تدور حول ملك جزيرة سيان الذي يستعين بمدرسة إنجليزية تدعى "ياسمين" لتعليم أولاده مما يحدث صداما بين ثقافة المدرسة وثقافة أبناء الملك.

وأشار رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، إلى أن موعد افتتاح مسرحية "الملك وأنا" سيكون فى موسم عيد الأضحى 2025.

وأكد رئيس البيت، أن العرض يعتمد على الجرافيك والإبهار بشكل أساسي لتكون "الملك وأنا" بداية جديدة في عالم الإبهار الإستعراضي بقطاع الفنون الشعبية والاستعراضية.

مسرحية الملك وأنا ديكور د. حمدي عطية، ملابس د. مروة عودة، أشعار عادل سلامة، موسيقى والحان عصام كاريكا، إستعراضات حسن شحاتة، جرافيك جون بهاء، إضاءة عز حلمي، إدارة مسرحية غادة إسماعيل وبسملة رفعت وحميدة صلاح، مساعدين إخراج دعاء محمد ومحمود علاء، مخرج منفذ عماد عبدالعظيم وياسر جمعة.

"الملك وأنا" من بطولة الفنانة لقاء الخميسي، دكتور فريد النقراشي، هدى هاني، وفاء السيد، وكوكبة أخرى من الفنانين بالإضافة إلى 10 أطفال يجسدون أبناء الملك، وإخراج محسن رزق.