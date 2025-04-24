تعادل دراماتيكي يبقي صراع البقاء مشتعلًا بين العروبة والفيحاء بالدوري السعودي

تعادل فريقا العروبة والفيحاء بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد جامعة الجوف، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

وعلى الرغم من البداية القوية لأصحاب الأرض، فريق العروبة، الذين سيطروا على مجريات الشوط الأول وتمكنوا من إنهائه متقدمين بهدفين دون رد، إلا أن الضيوف، فريق الفيحاء، عادوا بقوة في الشوط الثاني ليخطفوا نقطة ثمينة في صراع البقاء.

مباراة العروبة ضد الفيحاء

افتتح النجم السوري المخضرم عمر السومة التسجيل لمصلحة العروبة مبكرًا، وذلك في الدقيقة الحادية عشرة من ركلة الجزاء.

ولم يمر وقتًا طويلًا حتى عزز الظهير الأيمن فهد عقيل الزبيدي تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني حمل تحولًا كبيرًا في الأداء، حيث انتفض فريق الفيحاء وتمكن من تقليص الفارق في الدقيقة 61 عن طريق خالد حسين الكعبي.

وخطف المهاجم الأوروجواياني رينزو لوبيز هدف التعادل القاتل لفريق الفيحاء في الدقيقة 90+6، ليمنح فريقه نقطة ثمينة للغاية خارج ملعبه.

ترتيب العروبة والفيحاء في الدوري السعودي

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد فريق الفيحاء إلى 30 نقطة ليحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، لكنه ظل في منطقة الخطر، حيث يفصله 3 نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

أما فريق العروبة، فوصل رصيده إلى 27 نقطة ليحتل المركز السادس عشر أول مراكز الهبوط للدرجة الأدنى.