محافظ الإسكندرية يقدم واجب العزاء في وفاة بابا الفاتيكان

قدم الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، واجب العزاء في وفاة قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، وذلك خلال مشاركة سيادته في مراسم العزاء التي أقيمت، مساء اليوم، بكاتدرائية سانت كاترين، وبحضور ممثلي الكنائس الكاثوليكية.

ونعى محافظ الإسكندرية قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، معربًا عن خالص العزاء والمواساة إلى دولة الفاتيكان وأتباع قداسة البابا فرانسيس ومحبيه في جميع أنحاء العالم، سائلاً الله _عز وجل_ أن يتغمده بواسع رحمته.

محافظ الإسكندرية: البابا فرانسيس كان رمزًا دينيًا وإنسانيًا بارزًا

وقال الفريق أحمد خالد أن قداسة البابا فرانسيس كان رمزًا دينيًا وإنسانيًا بارزًا وشخصية عالمية استثنائية كرّس حياته لخدمة السلام والعدالة، وتعزيز قيم التسامح والتفاهم بين الأديان، مشيرًا إلى أن فقدان قداسته يمثل خسارة جسيمة للعالم أجمع.

جاءت مراسم العزاء بحضور المطران كلاوديو لوراتي مطران اللاتين الكاثوليك بمصر، والمطران جورج شيحان مطران أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والمطران جان ماري شامي مطران الروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، والقمص أنطونيوس غطاس الوكيل البطريركي للأقباط الكاثوليك، والمنسينيور أنطوان توفيق وكيل مطران اللاتين بمصر.