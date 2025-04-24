اقرأ غدًا في «البوابة».. عيد تحرير سيناء| قصة نصر لا تنتهى

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة" الصادر بتاريخ الجمعة 25 أبريل 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي يستقبل وزير الخارجية الإيطالي ووفدا استثماريا كويتيا

.. ويضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة وقبر السادات

نتنياهو يتعهد بمواصلة الحرب: لن نسمح بتكرار المحرقة.. وسنقضي على حماس

بعد هجوم كشمير الدامي: الهند تغلق معبر الحدود الرئيسي مع باكستان.. وتعلق معاهدة السند

مقتل طالبة وثلاثة جرحى في هجوم طعن داخل مدرسة ثانوية بفرنسا

ترامب: قريبون من التوصل إلى اتفاق مع موسكو حول كييف

سكرتير مجلس الأمن الروسي: نشر قوات حفظ السلام بأوكرانيا يؤدي لحرب عالمية ثالثة