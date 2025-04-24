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الخميس 24 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الفاتيكان يكرّم إرث البابا فرانسيس بدعوة الفقراء إلى جنازته

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الفاتيكان، اليوم، أن مجموعة من الفقراء والمحتاجين سيحضرون جنازة البابا فرانسيس، التي ستُقام بعد غدٍ السبت، وذلك بدعوة خاصة من الكرسي الرسولي.


 “للفقراء مكانة مفضلة في قلب الله”

وقال المتحدث إن هذه الدعوة تأتي وفاءً لأحد الشعارات التي كان يرددها البابا الراحل باستمرار: “للفقراء مكانة مفضلة في قلب الله”. وأضاف أن البابا فرنسيس كان حريصاً على أن يكون صوت الفقراء مسموعاً في الكنيسة، وأن يعيش حياة بسيطة وقريبة من المهمشين.

الصفوف الأمامية في الكنيسة للفقراء

وأشار المتحدث إلى أن المجموعة المدعوة ستجلس في الصفوف الأمامية داخل بازيليكا “سانتا ماريا ماجوري”، حيث ستُقام المراسم الجنائزية الرسمية. وتعد هذه اللفتة تعبيراً عن احترام البابا الراحل وتقديره العميق للفقراء، وهي جزء من إرثه الإنساني والروحي الذي سيبقى حيًّا في ذاكرة الكنيسة.

البابا فاتيكان البابا الراحل فرنسيس