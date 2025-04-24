تعادل مثير في الوقت القاتل يحسم مواجهة ليجانيس وجيرونا بالدوري الإسباني

اقتنص فريق ليجانيس تعادلًا ثمينًا من ضيفه جيرونا بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب بوتاركي البلدي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

انتهى الشوط الأول من مباراة ليجانيس ضد جيرونا بالتعادل السلبي بين الفريقين، لكنه شهد حالة طرد في صفوف أصحاب الأرض، وذلك منذ الدقيقة 19، حيث أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه سيدوبا سيسيه.

مباراة ليجانيس ضد جيرونا

تقدم فريق جيرونا في الشوط الثاني عن طريق مهاجمه كريستيان ستواني، الذي هز الشباك في الدقيقة 54، ليمنح فريقه الأفضلية ويقربه من تحقيق 3 نقاط.

وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، وتحديدًا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع، نجح فريق ليجانيس في خطف هدف التعادل القاتل عن طريق مهاجمه المغربي منير الحدادي، ليطلق أفراحًا هستيرية في صفوف فريقه ويحرم جيرونا من تحقيق الانتصار.

ترتيب ليجانيس وجيرونا في الدوري الإسباني

بتلك النتيجة، رفع فريق جيرونا رصيده إلى 35 نقطة ليحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني، أما ليجانيس، وصل رصيده 30 نقطة، لكنه ظل في المركز التاسع عشر قبل الأخير.