البطريرك ثيودوروس يبعث برسالة تعزية رسمية في وفاة البابا فرنسيس

أعرب البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، عن حزنه العميق لوفاة البابا فرنسيس، أسقف روما، في رسالة رسمية وجهها إلى الكاردينال جيوفاني باتيستا ري، عميد الكنيسة الكاثوليكية.



وكتب البطريرك في مستهل رسالته: “علمنا براحةِ أسقفِ روما القديمةِ المباركِ، البابا فرنسيس، في فجرِ أسبوعِ الفصحِ المُشرقِ”، مقدمًا صلواته الحارة إلى المسيح “أن يُسكنَ روحَهُ الطاهرةَ في أرضِ الأحياء”.

ذكريات شخصية.. وزيارة رسمية تركت أثراً

استذكر البطريرك ثيودوروس لقاءه المؤثر مع البابا الراحل في يناير 2021 خلال زيارة رسمية للفاتيكان، وقال: “كرّس يومين كاملين لاجتماعنا، وشاركنا رؤاه حول الكنيسة وفلسفته للحياة المتواضعة”، مشيدًا ببساطته ورؤيته الروحية العميقة.



تعزيز العلاقات بين الكنيستين

وأشار البطريرك إلى تطور العلاقات بين بطريركية الإسكندرية والفاتيكان منذ ذلك اللقاء، مؤكدًا “الاحترام المتبادل والمحبة المسيحية” التي توجت باستضافة مصر لاجتماعات اللجنة اللاهوتية الدولية المشتركة في يونيو 2023.



إشادة بالإرث البابوي والقيادة الرعوية

وصف البطريرك البابا فرنسيس بأنه “عاملٌ متواضعٌ في سبيل المحبة”، ومدافع شجاع عن الفقراء والعدالة، وعن وحدة الكنيسة المسيحية، مضيفًا: “كان رجلاً كنسيًا يتمتع بمكانة روحية لا يمكن إنكارها”.

ختام بكلمات إيمان وأخوة

في ختام رسالته، صلى البطريرك من أجل راحة نفس البابا فرنسيس، مؤكدًا أخوته “في المسيح ومعتبرًا إرثه “علامة محفورة في تاريخ العرش الأسقفي لروما على مدى ألفي عام”.