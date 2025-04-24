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الخميس 24 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس مياه الشرب بالقاهرة يتابع انتظام العمل بكل مواقع الشركة

زيارة تفقدية
زيارة تفقدية
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أجرى المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة يرافقه السيد المهندس إسماعيل عبدربه نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة للشئون الفنية جولات ميدانية داخل محطات انتاج مياه الشرب وفروع الشبكات التابعة للشركة لمتابعة انتظام العمل والتأكيد على استدامة الخدمات وجاهزية كل معدات الشركة للتعامل مع اى مواقف طارئة طوال أيام الاسبوع وبخاصة أيام العطلات والإجازات الرسمية فى إطار اهتمام وحرص الدولة على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين طوال العام على مدار الساعة.

وأثناء المتابعة الميدانية لمواقع الشركة، حضر المهندس مصطفى الشيمى والمهندس إسماعيل عبدربه وبعض قيادات الشركة لقاء مع سكان منطقة زهراء المعادى واستمع لطلباتهم وشكواهم على أرض الواقع وكذلك آراؤهم ومقترحاتهم حول خدمات مياه الشرب بالمنطقة.

قنوات اتصال مع شركة المياه لضمان جودة الخدمة 

هذا وتعلن الشركة بإستمرار لعملائها عن قنوات التواصل معها والتى تتضمن رقم الخط الساخن 125 لخدمات مياه الشرب بالقاهرة وخدمة واتساب مياه الشرب بالقاهرة على رقم 01206665125، بالإضافة إلى مواعيد عمل مراكز خدمة العملاء التابعة لها ومراكز شحن العدادات مسبقة الدفع عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك على الرابط facebook.com/gcwceg.

وأكد المهندس مصطفى الشيمى خلال جولاته الميدانية على جميع قيادات الشركة المرافقين وجميع العاملين بكل المواقع بضرورة التزام اليقظة والتعامل ميدانيا مع اى شكاوى ترد من المواطنين على وجه السرعة والعمل على حلها فى اسرع وقت ممكن.

رئيس مياه الشرب بالقاهرة يتابع انتظام العمل بكافة مواقع الشركة للتأكيد على إستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة للمواطنين الإجازات الرسمية الخط الساخن 125 المهندس مصطفى الشيمي