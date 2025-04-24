تحت أعين الخطيب.. الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة صن داونز

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب استاد القاهرة استعدادًا لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي غدًا الجمعة في دوري أبطال أفريقيا.

الخطيب يحضر مران الأهلي

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على حضور التدريب الأخير للأهلي على استاد القاهرة الدولي، واجتمع بلاعبي الفريق في أرض الملعب وطلب منهم التركيز وضرورة تحقيق الفوز وإسعاد جماهير الأهلي بالتأهل للنهائي.

تفاصيل مران الأهلي الأخير

بدأ المران بتجمع الفريق قبل المران لقراءة الفاتحة في أرض الملعب وعقد مارسيل كولر المدير الفني جلسة سريعة مع اللاعبين، قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال بالفريق مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين استمر لمدة ٣٠ دقيقة، قبل أن ينخرط اللاعبون في بقية فقرات المران.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، تمرينًا متنوعًا لحراس المرمى بالفريق، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء واختتم مارسيل كولر، المدير الفني، فقرات المران بتدريبات فنية متنوعة، وتقسيمة شارك فيها جميع اللاعبين.

موعد مباراة الأهلي أمام صن داونز

تنطلق مباراة الأهلي وصن دوانز الجنوب إفريقي في السابعة مساء اليوم الجمعة 25 أبريل على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

نتيجة مباراة الذهاب

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ويحتاج نادي القرن الأفريقي إلى الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل إلى النهائي الذي سيكون أمام بيراميدز أو أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.



قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني – أكرم توفيق – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – عمر كمال - مصطفى العش.

خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – عمرو السولية – أحمد رضا – محمد مجدي "أفشة" – كريم نيدفيد – أحمد نبيل كوكا - طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – أشرف بن شرقي – محمد عبد الله.

خط الهجوم: وسام أبو علي – جراديشار

فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز على استاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد انتهاء مباراة الفريقين، مساء السبت الماضي، في الذهاب بجنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.

طاقم حكام مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).