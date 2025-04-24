فوز كبير لسلة الزمالك على المصرية للاتصالات في دوري السوبر

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره المصرية للاتصالات بنتيجه 85 - 49، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، في أولى مواجهات دور الـ8 لبطولة دوري السوبر.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

21/12

46/17

67/38

85/49

مجلس الزمالك يؤازر فريق السلة

وحرص رامي نصوحي عضو مجلس نادي الزمالك، على حضور المباراة لدعم ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبين.

من المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره المصرية للاتصالات غداً الجمعة على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، في المباراة الثانية لدور الـ 8 لبطولة دوري السوبر.

سلة الزمالك في دوري السوبر

والجدير بالذكر، أن مواجهات دور الـ8 تقام بنظام best of 5 على أن يتأهل الفريق الفائز في 3 مباريات إلى الدور نصف النهائي لبطولة الدوري.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "كورو سيجورا مديراً فنياً، جونزالو هيرمو سو مدرباً مساعداً، محمد السحرتي مدرباً مساعداً، إسلام جمعة طبيباً، ومحمد سعيد مخططاً للأحمال، ومصطفى محسن مديراً إدارياً".