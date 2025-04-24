زمالك 2009 يفوز على البنك الأهلي في بطولة الجمهورية للناشئين

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2009 على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف، في إطار المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ31 لبطولة الجمهورية للناشئين.

سجل هدفي الزمالك، أحمد صفوت.

زمالك 2009

سيطر لاعبو الزمالك على مجريات المباراة منذ بدايتها، وظهر الفريق بشكل متميز على المستوى الفني والبدني، خلال شوطي اللقاء، ونتج عن ذلك تسجيل هدفين في الدقيقتين 9 و 45 من زمن اللقاء عن طريق أحمد صفوت، كما أهدر الفريق أكثر من فرصة محققة.

جهاز فريق 2009 بنادي الزمالك

ويقود فريق 2009 كل من: "سامي عبدالحليم مدرباً، معتز صلاح مساعداً للمدرب، أحمد عبد العزيز بوكس مدرباً لحراس المرمى، خالد عمران إدارياً، مصطفى السيد يونس أخصائياً للإصابات والتأهيل، سيد معتز معداً بدنياً، عمرو عيسى محللاً للأداء، يوسف سيد مسؤولاً للمهمات".