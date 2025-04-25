دوري أبطال أفريقيا.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

يستضيف فريق الأهلي، نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي.

وحسم التعادل السلبي، مواجهة الذهاب بين الأهلي وصن داونز، والتي أقيمت على ستاد لوفتيس بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية.

يحتاج فريق الأهلي للفوز بأي نتيجة على صن داونز الجنوب أفريقي للتأهل رسميًا إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة على التوالي بحثا عن اللقب الـ13 في تاريخه.

ويسعى الأهلي بقيادة مارسيل كولر للتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للتتويج باللقب الثالث على التوالي بعدما حقق لقب الأميرة الإفريقية في آخر نسختين 2022-23 و2023-24.

تشكيل الأهلي المتوقع

استقر مارسيل كولر الميدر الفني على التشكيل المتوقع الذي يدخل به الأهلي لقاء صن داونز مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أشرف داري - رامي ربيعة - مصطفى العش.

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - نيتس جراديشار - أشرف بن شرقي.

موعد مباراة الأهلي أمام صن داونز

تنطلق مباراة الأهلي وصن دوانز الجنوب إفريقي في السابعة مساء اليوم الجمعة 25 أبريل على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز غدا الجمعة، على استاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد انتهاء مباراة الفريقين، مساء السبت الماضي، في الذهاب بجنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.

طاقم حكام مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).