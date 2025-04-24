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الخميس 24 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أوساسونا يهزم إشبيلية في الدوري الإسباني

مباراة أوساسونا ضد
مباراة أوساسونا ضد إشبيلية
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حقق فريق أوساسونا فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه إشبيلية بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب آل سادار، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

وانتصر أوساسونا على إشبيلية، محققًا الانتصار الثالث له على التوالي في الدوري الإسباني هذا الموسم.

مباراة أوساسونا ضد إشبيلية

ويدين فريق أوساسونا بالفضل في هذا الفوز للاعبه روبين جارسيا سانتوس، الذي تمكن من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25 من زمن اللقاء.

وشهدت المباراة منعطفًا هامًا في الدقيقة 32، حينما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه لاعب إشبيلية دودي لوكيباكيو، ليكمل الفريق الأندلسي المباراة بـ10 لاعبين، وهو الأمر الذي أثر بشكل كبير على أدائه وقدرته على تعديل النتيجة.

ترتيب أوساسونا وإشبيلية في الدوري الإسباني

وبهذا الفوز، رفع فريق أوساسونا رصيده إلى 44 نقطة ليتقدم إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 37 نقطة ويبقى في المركز الخامس عشر.

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