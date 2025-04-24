ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 سفينة، بينما غادر عدد 13 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.



انتعاشة في حركة الصادر والوارد في ميناء دمياط

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 49348 طنا تشمل: 17368 طن يوريا و8918 طن أسمنت معبأ و1000 طن مولاس و1800 طن ملح معبأ و3200 طن بودرة جبس معبأ و1205 أطنان حديد صاج و465 طن علف و754 طن حجر جيرى و1925 طن جبس معبأ و12713 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19197 طن تشمل: 9175 طن حديد و921 طن خشب زان و1500 طن خردة و1351 طن مواسير و2500 طن أبلاكاش و3750 طن فول.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 611 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 317 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3815 حاوية مكافئة

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 52770 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 50479 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5980 حركة.

يذكر انه استقبل اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفد الخط الملاحي العالمي ONE - Ocean Network Express أحد أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم خلال زيارتهم لميناء دمياط، لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بهدف زيادة حجم أعمال الخط بميناء دمياط، حيث ضم الوفد الربان هوسونو يوكيو مدير عام تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا – افريقيا رادك ماجرسكى مدير تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا_ أفريقيا ومحمد سلطان رئيس العمليات بمصر ومحمد السايس مشرف أول العمليات بمصر.

كما وقّعت هيئة ميناء دمياط وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة إحدى الشركات التابعة للمقاولين العرب، عقدًا تلتزم به الشركة بتقديم خدمات بيئية متكاملة لميناء دمياط، حيث قام بالتوقيع اللواء بحري طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وحسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نهضة مصر، حيث يأتي استقبال أوناش الرصيف العملاقة استكمالًا لعملية تجهيز المحطة.