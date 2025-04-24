رئيس المحطات النووية يتابع تنفيذ مشروع الضبعة من قلب سان بطرسبرج

في خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على المتابعة الدقيقة لمشروع محطة الضبعة النووية أجرى الدكتور شريف حلمي - رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء زيارة رسمية إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية، بصفته رئيس الوفد المصري المشارك في الزيارة الرسمية لمتابعة تطورات المشروع النووي المصري.

جولة تفقدية داخل مصنع إيزورا

وخلال الزيارة، قام الدكتور شريف حلمي بجولة تفقدية داخل مصنع “إيزورا” (Izhora)، المتخصص في تصنيع مكونات المفاعلات النووية، وذلك لمتابعة أعمال تصنيع وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة، حيث تم الوقوف على سير العمل ومراجعة مدى التزام المصنع بالمعايير الفنية والجدول الزمني المتفق عليه.

كما شملت الزيارة الأكاديمية التقنية التابعة لمؤسسة “روساتوم” الروسية، والتي تُعد مركزًا رائدًا لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية في قطاع الطاقة النووية. واطّلع سيادته على البرامج التدريبية والتعليمية المقدمة، والتي تستهدف إعداد كوادر الهيئة المؤهلة على أعلى مستوى، وفقًا لأحدث المعايير التكنولوجية ومتطلبات الأمن والسلامة النووية.

تعزيز منظومة العمل التكاملي بين الجانبين المصري والروسي

وأكد الدكتور شريف حلمي أن هذه الزيارة الميدانية تأتي في إطار الحرص على تعزيز منظومة العمل التكاملي بين الجانبين المصري والروسي، والتأكد من سير العمل وفقًا للمخطط الزمني، تمهيدًا لاستقبال وعاء المفاعل في الأراضي المصرية خلال شهر نوفمبر المقبل. كما شدد على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التدريب عالي الجودة، باعتباره ركيزة أساسية لنجاح المشروع النووي المصري.

واختتم زيارته بلقاء كوادر الهيئة المتدربة بالأكاديمية، حيث استمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم في أجواء تفاعلية، مؤكدًا دعم الهيئة الكامل لتوفير بيئة تدريب محفزة ترتقي بكفاءة وأداء المتدربين، بما يسهم في إعداد جيل من الكفاءات الوطنية المؤهلة لتشغيل المحطات النووية وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

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