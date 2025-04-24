تنزانيا تحظر واردات جنوب أفريقيا ومالاوي مع تصاعد الخلاف التجاري

شهد معبر حدودي بين تنزانيا ومالاوي، والذي كان يشهد حركة نشطة عادةً، هدوءًا ملحوظًا عن المعتاد اليوم الخميس نتيجة تصاعد الخلاف التجاري الإقليمي.

ابتداءً من منتصف الليل، حظرت تنزانيا دخول جميع الواردات الزراعية من مالاوي وجنوب أفريقيا ردًا على ما تعتبره قيودًا على بعض صادراتها، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وحظرت جنوب أفريقيا لسنوات دخول الموز من تنزانيا وفي شهر مارس الماضي، منعت مالاوي واردات الدقيق والأرز والزنجبيل والموز والذرة من جارتها الشمالية.

وقال وزير الزراعة التنزاني حسين باشي، أمس الأربعاء، مؤكدًا الحظر: "نتخذ هذه الخطوة لحماية مصالحنا التجارية.. ففي مجال الأعمال، يجب علينا جميعًا احترام بعضنا البعض".

فشلت الجهود الدبلوماسية لحل القضايا التجارية حتى الآن، لكن باشي أكد أن محادثات جديدة جارية.

يأتي هذا الخلاف في وقت يُفترض أن تتجه فيه أفريقيا نحو تجارة حرة أكبر من خلال إنشاء منطقة تجارة حرة على مستوى القارة، والتي بدأت العمل قبل أربع سنوات.

ستتأثر صادرات جنوب أفريقيا من مختلف أنواع الفاكهة، بما في ذلك التفاح والعنب، إلى تنزانيا سلبًا.

في غضون ذلك، ستضطر مالاوي، الدولة غير الساحلية، والتي اعتمدت على موانئ تنزانيا لنقل صادراتها، مثل التبغ والسكر وفول الصويا، إلى إعادة توجيه بضائعها.

ووفقًا للسلطات في ليلونجوي، صُمم حظر مالاوي على استيراد بعض المنتجات، الذي أُعلنه في مارس، كإجراء مؤقت يشمل البضائع من جميع البلدان لحماية المنتجين المحليين.

وقال وزير التجارة المالاوي، فيتومبيكو مومبا، آنذاك: "إنها خطوة استراتيجية لتهيئة بيئة تُمكّن الشركات المحلية من الازدهار دون ضغوط المنافسة الأجنبية المباشرة".

وقال وزير الزراعة التنزاني إن خطوة مالاوي "أثرت بشكل مباشر" على تجار بلاده، ووصف القيود بأنها "غير عادلة وضارة".

وأكد باشي حظر الاستيراد، مؤكدًا للتنزانيين أنه لن يُهدد أمنهم الغذائي.

قال: "لن يموت أي تنزاني بسبب نقص العنب أو التفاح الجنوب أفريقي"، مضيفًا: "إننا نتخذ هذه الإجراءات لحماية مصالح تنزانيا".