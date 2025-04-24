القاهرة تختتم مؤتمر نيوسبيس أفريقيا 2025 بإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الفضائي القاري والدولي.. والتوصيات تطالب بدعم المشاريع الناشئة والابتكار في قطاع الفضاء

اختُتمت، اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر ومعرض نيوسبيس أفريقيا 2025، والذي استضافته وكالة الفضاء المصرية على مدار أربعة أيام متتالية في المدينة الفضائية المصرية بالقاهرة، بمشاركة غير مسبوقة من رؤساء وكالات الفضاء الأفريقية، وممثلي كبرى الشركات العالمية، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والمبتكرين ورواد الأعمال في قطاع الفضاء.

وقد شكّل هذا الحدث منصة استراتيجية لتبادل الخبرات ومناقشة آفاق التعاون في مجال الفضاء، كما جسّد دور مصر المتنامي كمحور إقليمي لتكنولوجيا الفضاء في القارة.

شراكات استراتيجية جديدة

شهد المؤتمر برئاسة الأستاذ الدكتور شريف صدقي، توقيع عدة مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع جهات دولية رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء، كان أبرزها مع شركة سولافوني اليابانية، وذلك في مقر الوكالة بالقاهرة يوم 23 أبريل 2025.

تهدف مذكرة التفاهم مع سولافوني إلى تطوير تقنيات تحليل بيانات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، من خلال مشاريع وبرمجيات متخصصة، مع التأكيد على تبادل الخبرات. وتشمل الاتفاقية التعاون في تطوير البرمجيات وتحليل البيانات الفضائية.

كما شهدت الفترة الأخيرة توقيع وكالة الفضاء المصرية مذكرات تفاهم مع وكالات فضاء عربية ودولية، من بينها وكالة الإمارات للفضاء، لتعزيز التعاون في مجالات الأنشطة الفضائية المدنية، وتبادل الأبحاث والتكنولوجيا، وبناء القدرات البشرية في علوم وتكنولوجيا الفضاء، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع مشتركة تخدم التنمية المستدامة وتدعم الاقتصاد القائم على المعرفة.

تعزيز التعاون في مجالات الأنشطة الفضائية المدنية

تعكس هذه الاتفاقيات حرص مصر على تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في قطاع الفضاء، وتطوير قدراتها التقنية والعلمية بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية "مصر 2030"، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي في مجال الفضاء وتطبيقاته السلمية كما تم تعزيز الشراكة مع عدد من الشركات الرائدة في صناعة الفضاء من بينها:

• شركة ThrustMe الفرنسية المتخصصة في حلول الدفع الكهربائية للأقمار الصناعية.

• شركة Maxar Technologies الأمريكية الرائدة في مجال الصور الفضائية والتحليلات.

• شركة ArianeGroup الأوروبية المختصة بتقنيات إطلاق الصواريخ.

• شركة Dragonfly Aerospace الجنوب أفريقية العاملة في تطوير كاميرات الأقمار الصناعية.

• شركة SatRev البولندية المتخصصة في الأقمار الصناعية النانوية.

• بالإضافة إلى ممثلين من شركات Airbus، Surrey Satellite Technology، وEOS Data Analytics.

إطلاق تاريخي لمقر الوكالة الأفريقية للفضاء

وتزامن المؤتمر مع تدشين المقر الدائم للوكالة الأفريقية للفضاء (AfSA) في المدينة الفضائية المصرية، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من التنسيق القاري في السياسات الفضائية، ودعم تنفيذ مشروعات كبرى، وبرامج مراقبة الأرض لخدمة التنمية المستدامة في القارة.

جلسات حوارية رفيعة المستوى

شهد اليوم الختامي جلسات نقاش حول:

• تحديثات أنشطة وكالات الفضاء الأفريقية، حيث عرضت مجموعة من رؤساء الوكالات آخر مستجدات برامجهم الوطنية.

• الرؤية الفلكية لأفريقيا، التي سلطت الضوء على دور علوم الفضاء في دعم الأمن الغذائي والتغيرات المناخية.

• النظام البيئي الفضائي المصري، الذي قدم من خلاله ممثلو القطاع الخاص خريطة طريق نحو توطين صناعة الفضاء وتحويل مصر إلى مركز إقليمي متكامل.

• فرص تطوير منصات الإطلاق المحلية، ضمن استراتيجية تقليل الاعتماد على البنى التحتية الأجنبية.

لقاءات ثنائية هادفة

وعلى هامش الفعاليات، عقد الأستاذ الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع وفود رسمية وشركات دولية، ركّزت على فتح آفاق جديدة للتعاون في التدريب، ونقل التكنولوجيا، وتسويق الصور الفضائية عبر المنصات الرقمية التي تطورها الوكالة.

توصيات ختامية نحو فضاء أفريقي موحد

اختتم المؤتمر بإصدار مجموعة من التوصيات الطموحة، من أبرزها:

• دعم المشاريع الناشئة والابتكار في قطاع الفضاء.

• تفعيل الأطر القانونية والتنظيمية لتيسير التعاون بين الدول والشركات.

• توسيع الاستثمارات في البنية التحتية الفضائية، بما يتماشى مع أهداف أجندة أفريقيا 2063.

معرض متكامل واهتمام إعلامي واسع

رافق المؤتمر معرضٌ تقنيٌ متخصصٌ شهد حضورًا لافتًا من الشركات العارضة والمؤسسات البحثية، حيث تم عرض أحدث التقنيات المستخدمة في صناعة الفضاء. كما حظي الحدث بتغطية إعلامية واسعة من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، ما يعكس الاهتمام المتزايد بمستقبل الفضاء في القارة الأفريقية.