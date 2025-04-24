جريزمان يواصل الجلوس احتياطيًا.. تشكيل أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو بالدوري الإسباني

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة رايو فاليكانو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق أتلتيكو مدريد، اليوم الخميس، نظيره رايو فاليكانو على ملعب الرياض واندا ميتروبوليتانو، في لقاء ينطلق في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام رايو فاليكانو

شهد تشكيل أتلتيكو مدريد أمام رايو فاليكانو غياب الفرنسي أنطوان جريزمان، حيث يواصل الجلوس على مقاعد البدلاء للمباراة الثانية على التوالي.

يقود الأرجنتيني جوليان ألفاريز تشكيل أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو، رفقة النرويجي ألكسندر سورلوث.

يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، خلف ريال مدريد وصيف الترتيب بـ72 نقطة، وبرشلونة المتصدر بـ76 نقطة، بينما يأتي رايو فاليكانو في المركز الحادي عشر وفي رصيده 41 نقطة.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ماركوس يورينتي - روبن لو نورماند - كليمنت لونجليت - خافي جالان

خط الوسط: جوليانو سيميوني - رودريجو دي باول - بابلو باريوس - كونور جالاجير

وفي الهجوم: جوليان ألفاريز - ألكسندر سورلوث.