“كونوا مرحّبين”.. الفاتيكان يكشف عن تمثال برونزي جديد

قبل وفاته بأيام كشف البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، عن تمثال برونزي جديد في الفاتيكان يحمل عنوان “كونوا مرحّبين”، ويجسد من خلال الفن رسالة إنجيلية تدعو إلى الترحيب بالغرباء والانفتاح على الآخر.

تجسيد حي للكتاب المقدس



التمثال البرونزي يصوّر رجلًا يبدو كأنه مسافر أو لاجئ، يحمل أمتعته في حقيبة وعصًا تشير إلى مشقة الطريق.

من خلال هذا العمل الفني، تُقدَّم النصوص المقدسة بطريقة ملموسة، تُمكِّن الزائرين من التفاعل الجسدي والروحي مع معانيها.



دعوة للجلوس والتأمل



يُصوَّر الرجل الغريب جالسًا على مقعد، يترك مساحة فارغة بجانبه، وكأنه يدعو الناس للجلوس والتأمل والتلاقي. إنها رسالة رمزية قوية تعكس روح الضيافة التي يدعو إليها الإنجيل.