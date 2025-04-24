2000 شرطي وحظر الطيران فوق روما.. استنفار أمني قبيل جنازة البابا فرانسيس

تستعد العاصمة الإيطالية روما لتنفيذ واحدة من أكبر الخطط الأمنية في تاريخها الحديث، تزامنًا مع مراسم جنازة البابا فرانسيس المقررة السبت المقبل. وتشمل الإجراءات نشر قناصة حول ساحة القديس بطرس، تسيير دوريات أمنية في نهر التيبر، واستخدام طائرات مسيّرة للمراقبة والاستطلاع.

2000 عنصر أمني لتأمين المراسم

أعلنت السلطات الإيطالية أن نحو 2000 شرطي سيشاركون مباشرة في عمليات التأمين، إلى جانب آلاف من قوات الأمن الوطني، وذلك لضمان سلامة المشاركين والزوار خلال المراسم البابوية. ومن المقرر أيضًا فرض منطقة حظر طيران فوق العاصمة طوال الأسبوع، كجزء من التدابير الاحترازية.

تحديد مسار الموكب الجنائزي

ومن المنتظر أن يُنقل نعش البابا فرنسيس في موكب رسمي من موقع الجنازة إلى كاتدرائية القديسة مريم الكبرى، حيث ستبدأ المراسم الرسمية في تمام الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت غرينتش) يوم السبت المقبل.

روما تستعد ليوم استثنائي

تسود العاصمة حالة استنفار كامل استعدادًا لهذا الحدث الاستثنائي، وسط توقعات بحضور عدد كبير من الشخصيات الدينية والرسمية من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى آلاف الزوار الذين سيتوافدون لتوديع البابا فرانسيس.