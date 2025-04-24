مترجمة لغة إشارة: التيك توك رفع ثقة الصُم بالنفس

قالت الدكتورة بسنت السيد، مترجمة لغة الإشارة للصم والبكم في التليفزيون المصري، إن الأصم هو شخص فقد السمع سواء كلي أو جزئي، ولكن الأبكم هو شخص غير قادر على النطق، ولذلك ليس كل أصم أبكم، وليس كل أبكم أصم، أما ضعيف السمع فلديه القدرة على السمع بدرجات متفاوتة.

وأضافت "السيد"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن لغة الإشارة هي لغة تواصل تعمل على توصيل الإحساس والمعلومة، والكثير من الناس يستخدمون لغة الإشارة بدون أن يشعروا، فعلى سبيل المثال قد يقوم شخص بإعداد إشارة لكي يوقف تاكسي.

التكنولوجيا فتحت آفاقًا جديدة وكبيرة جدًا سواء للصم أو الأشخاص العاديين

ولفتت إلى أن التكنولوجيا فتحت آفاقًا جديدة وكبيرة جدًا سواء للصم أو الأشخاص العاديين، فالكثير من شباب الصم استطاعوا أن يُقدموا محتوى على تيك توك، وهذا ساهم في زيادة الثقة بالنفس، فهناك فتاة من الصم تعلمت إعداد الطعام، وبعد ذلك نشرت هذا المحتوى على التيك توك.