وكيل تيك توك بالشرق الأوسط: هذه الأمور قد تُفقدك حسابك

قال صبري إبراهيم، الوكيل الرسمي لتطبيق تيك توك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الوكالة تعمل على تدريب المذيعين على برنامج التيك توك من خلال تقديم الدعم الفني والتقني، لكي يكونوا قادرين على الاستمرار وتحقيق النجاح على البرنامج.

وأضاف "إبراهيم"، في تصريحات تليفزيونية، أن الشيف زينب التي فقدت بصرها هي نموذج لتقدير محتوى جيد يُفيد المجتمع، وما تُقدمه رسالة لأي شخص غير قادر على تقديم محتوى، خاصة وأنها كانت مُصرة على تحقيق النجاح رغم العديد من التحديات.

الشخص الجديد على التيك توك قد يواجه بعض المشاكل الفنية

ولفت إلى أن الشخص الجديد على التيك توك قد يواجه بعض المشاكل الفنية التي قد تؤدي إلى خسارة حسابه، ولذلك تقوم الوكالة بتدريب المستخدم من خلال إعلامه بالإرشادات الموجودة على التطبيق.