مترجمة لغة إشارة: يوجد في مصر حوالي 8 ملايين أصم

قالت الدكتورة بسنت السيد، مترجمة لغة الإشارة للصم والبكم في التليفزيون المصري، إن هناك 8 ملايين أصم في مصر يتحدثون لغة الإشارة؛ ويصل التعداد في العالم أجمع لـ73 مليونًا، وهذا يعني أن هناك شعبًا كاملًا يتحدث بلغة الإشارة ومن حقهم وجود مترجم إشارة في كل الأماكن لتسهيل حياتهم بصورة أسهل وأبسيط.

وطالبت "السيد"، في تصريحات تلفزيونية، الأشخاص العاديين بتعلم لغة الإشارة سواء من المشاركة في الندوات أو مشاهدة الفيديوهات لتسهيل الحياة على الصُم والبُكم بصورة أكبر.

بعض مترجمي لغة الإشارة يقدمون محتوى على التيك توك لتعليم الصُم والبُكم لغة الإشارة

ولفتت إلى أن بعض مترجمي لغة الإشارة يقدمون محتوى على التيك توك لتعليم الصُم والبُكم لغة الإشارة، مشيرة إلى أن مترجم الإشارة لا يتحدث باليد فقط، ولكنه يتحدث بوجدانه ومشاعره لكي ينقل المشاعر والأحاسيس للصُم والبُكم.