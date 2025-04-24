جوجل تحتفل بظاهرة نصف القمر بلعبة تفاعلية تعليمية

يحتفل محرك البحث العالمي "جوجل"، اليوم الخميس 24 أبريل 2025، بظاهرة نصف القمر" الأخيرة لهذا الشهر، من خلال شعار تفاعلي مبتكر ظهر على صفحته الرئيسية تحت عنوان "صعود نصف القمر – ابريل".

وقد صمم الشعار فريق Google Doodle، وجاء على هيئة نصف قمر وردي يغمز للمستخدمين بأسلوب طريف وجذاب، مما أثار فضول الملايين حول العالم ودفعهم للنقر على الشعار لاستكشاف المزيد، وبمجرد الضغط عليه، يُفتح للمستخدمين عالم من البطاقات التفاعلية المصممة لتعليم مراحل تطور القمر بطريقة ممتعة ومبسطة.

ظاهرة "نصف القمر" التي يتم الاحتفال بها اليوم 24 أبريل 2025 في:جوجل دوديلي" تشير إلى مرحلة من مراحل القمر، حيث يكون القمر في منتصف طريقه بين الطور الجديد والطور الكامل، ويحدث ذلك عندما يكون القمر في زاوية قائمة مع الأرض والشمس، ما يؤدي إلى ظهور نصفه فقط مضاءًا، بينما يكون النصف الآخر في الظل.

مراحل اكتمال طور القمر

كيف تحدث ظاهرة نصف القمر؟

في هذه المرحلة، يكون القمر في وضعية نصف قمر، سواء كان "نصف قمر مائل" (عندما يكون القمر في مرحلة الربع الأول أو الأخير) أو "نصف قمر كامل" (في حالة القمر الذي نراه في طور البدر)، وتكون هذه المرحلة مميزة لأنها تكون جزءًا من الدورة الشهرية للقمر حول الأرض.

- الربع الأول: يحدث عندما يكون القمر في زاوية 90 درجة من الشمس، بحيث نرى النصف الأيمن من القمر مضاءً في نصف الكرة الشمالي.

- الربع الأخير: يحدث عندما يكون القمر في وضعية معاكسة، حيث نرى النصف الأيسر من القمر مضاءً.

ظاهرة نصف القمر

لماذا يتم الاحتفال بظاهرة نصف القمر

توفر ظاهرة نصف القمر فرصة مثالية لرصد القمر وتعليم الناس عن الدورة الشهرية للقمروالتغيرات التي يمر بها، وفي بعض الحالات، تتيح هذه الظاهرة فرصًا لالتقاط صور رائعة للقمر، حيث يكون مشهد نصف القمر مثيرًا للإعجاب.

وتتيح اللعبة التفاعلية المصاحبة للشعار على متصفح جوجل، للمستخدمين مطابقة بطاقات تمثل أطوار القمر المختلفة، بداية من المحاق وحتى البدر، مرورًا بالربع الأول والنصف، وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود جوجل الرامية إلى تبسيط العلوم الفلكية، خاصة للأطفال والمستخدمين غير المتخصصين، عبر أسلوب تعليمي ترفيهي يحفّز الفضول العلمي.

وتمثل هذه المبادرة امتدادًا لسلسلة طويلة من الشعارات التفاعلية التي دأبت جوجل على إطلاقها للاحتفاء بظواهر فلكية وأحداث عالمية وثقافية وتاريخية بارزة، ومن خلال هذه الشعارات، تسعى الشركة إلى تعزيز وعي المستخدمين بقضايا ومواضيع علمية متنوعة، وجعل تجربة استخدام محرك البحث أكثر ثراءً وتفاعلًا.

وتُعتبر ظاهرة "نصف القمر" من المحطات الفلكية التي تفصل بين مرحلتين رئيسيتين في الدورة القمرية، وتساعد في فهم حركة القمر وتأثيرها على الأرض، سواء من الناحية العلمية أو حتى في الموروثات الثقافية.