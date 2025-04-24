القصة الكاملة لسجن نجل عبدالعزيز مخيون 6 أشهر مع التنفيذ

أسدلت محكمة جنايات دمنهور، الستار عن قضية محاكمة نجل الفنان الكبير عبد العزيز مخيون، التي شغلت الرأي العام في محافظة البحيرة، خلال الـ3 أشهر الماضية، بعد إحالته لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.

الحكم بحبس نجل الفنان عبدالعزيز مخيون

وأصدرت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات دمنهور، حكمها بس نجل الفنان عبدالعزيز مخيون، 6 أشهر مع التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه وذلك لاتهامه بحيازة مواد مخدرة "مخدر الحشيش" بقصد التعاطي فى غير الاحول المصرح بها قانونا، كما قاد المتهم مركبة تحت تأثير تعاطى المواد المخدرة ما نتج عنه مصرع شخص بدائرة مركز شرطة أبوحمص، وذلك فى القضية رقم 2315 لسنة 2025، والمقيدة برقم 329 كلى 2025 وسط دمنهور.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعله رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشارين هشام شريف الشريف و تامر أحمد عشره و مصطفي أحمد حسن، وأمانة السر إبراهيم محمد متولي.

إحالة نجل الفنان عبدالعزيز مخيون للجنايات

وكان المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور قد أحال صلاح الدين عبد العزيز مخيون الى محكمة الجنايات، لأنه فى غضون 30 من شهر يناير 2025 احرز مخدر الحشيش، بقصد التعاطي فى غير الاحول المصرح بها قانونا، كما قام المتهم بقيادة مركبة تحت تأثير المخدر تعاطى المواد المخدرة مما نتج عنه مصرع شخص بدائرة مركز شرطة أبوحمص، وذلك فى القضية رقم 2315 لسنة 2025، والمقيدة برقم 329 كلى2025 وسط دمنهور.

حادث تصادم بالطريق الزراعي أمام مدخل قرية القناوية

وترجع أحداث الواقعة بتلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بمدخل قرية القناوية بالطريق الزراعى السريع إتجاه القاهرة بدائرة مركز أبوحمص ووجود متوفي ومصابين.

بالإنتقال والفحص تبين لضباط المباحث اصطدام السيارة رقم «ب ه‍ و 4765» ملاكي، قيادة صلاح الدين عبد العزيز صالح عبدالرحمن مخيون مواليد 6 نوفمبر 2002، طالب بكلية التجارة إنجليزي جامعة دمنهور نجل الفنان عبدالعزيز مخيون ومقيم عزبة مخيون أبوحمص، بعدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم بمكان الحادث.

أسفر الحادث عن مصرع "لؤي محمد وصفي يعقوب"، مواليد 1991، مقيم القناوية أبوحمص، وإصابة كل من «أحمد حامد الطويل ومقيم الجرن أبوحمص وتامر فرحات عبدالصمد» ومقيم الجرن أبوحمص وتم حجز المصابين بمستشفى دمنهور التعليمي.

الفنان عبدالعزيز مخيون يدفع دية شاب دهسه نجله فى حادث بالبحيرة

وعقد بقرية القناوية التابعة لمركز أبو حمص، جلسة صلح بين عائلتى مخيون ويعقوب وتقديم دية القتل الخطأ، وذلك على خلفية قيام نجل الفنان عبد العزيز مخيون بالتسبب فى قتل شاب وإصابة آخرين فى حادث سير بمركز أبوحمص.

وشهدت جلسة الصلح بين العائلتين الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور السابق والفنان عبدالعزيز مخيون الذى ارتدى الزى الريفى وعدد كبير من أهالى مركز أبوحمص بالبحيرة.