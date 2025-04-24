محافظ أسوان يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى وإغلاق حركة الملاحة النهرية

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، توجيهاته المسئولين برفع درجة الاستعداد القصوى فى ظل المتغيرات المناخية المختلفة التى تشهدها المحافظة حيث قامت الجهات المختصة بإغلاق حركة الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر، وأيضا توجيه إدارة المرور بغلق الحركة المرورية على الطريق الصحراوى الغربى أسوان/القاهرة، نظراً لتقلب الأحوال الجوية وشدة الرياح وضعف الرؤية.

محافظ أسوان يوجه برفع درجة الإستعداد القصوى وإغلاق حركة الملاحة النهرية

المتابعة اللحظية عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

وكلف محافظ أسوان بالمتابعة اللحظية عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن للتفاعل السريع مع أى أحداث طارئة، على أن تقوم إدارة المرور بالطرق السريعة الصحراوى الغربى أسوان/القاهرة، وأسوان/أبوسمبل البرى بالتنبية على سائقى الأتوبيسات والسيارات والمركبات بعدم السير للحفاظ على السلامة العامة للمستقلين لهذه المركبات لحين تحسن الحالة الجوية.

ومن جانبه أوضح المهندس بحرى سامى البربرى مدير فرع هيئة النقل النهرى بأسوان بأنه تم التنبية على كل الفنادق العائمة والدهبيات والعائمات النهرية الأخرى على إختلاف أنواعها بإيقاف النشاط الملاحى بصفة مؤقتة، لحين تحسن الأحوال الجوية نظراً لتقلب الطقس والجو محمل بالرمال والأتربة، وهو ما يؤدى لضعف الرؤية، مع حظر الإبحار والمغادرة بصفة قطعية.

التشديد على جميع العائمات النهرية المبحرة الآن بالفعل بتوخى أعلى درجات الحرص والحذر

لافتاً إلى أنه تم فى نفس الوقت التشديد على جميع العائمات النهرية المبحرة الآن بالفعل بتوخى أعلى درجات الحرص والحذر أثناء الإبحار والمناورات وأعمال التراكى، مع إتباع كل التعليمات الأساسية للإبحار والأمن، وعدم الرعونة وزيادة السرعة وذلك نظراً لإقتراب حدوث عاصفة رياح ترابية فى النطاق الجغرافى والإدارى لمحافظة أسوان، وعلى الجميع فى حال أى طوارئ سرعة الإبلاغ لتحقيق استجابة وتفاعل فورى مع الموقف إن وجد، وعلى جميع العائمات النهرية المتراكية تأمين أشغال وأعمال الرباط ومراجعتها، وتأمين محتويات السطح المشمس.

1000233461

1000233458