شاهد.. أهداف مباراة الإنتر ضد ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا

انتهت مباراة الإنتر ضد ميلان باكتساح الروسونيري لنظيره النيراتزوري بثلاثية نظيفة، في نصف نهائي كأس إيطاليا.

أقيمت مباراة الإنتر ضد ميلان على ملعب جوزيبي مياتزا، في إطار منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

الإنتر ضد ميلان

سيطرت كتيبة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو على مجريات مباراة الإنتر ضد ميلان بشكل كامل، ملحقة هزيمة قاسية بالجار إنتر ميلان، ومؤكدة جدارتهم بالتأهل إلى المباراة النهائية لكأس إيطاليا، بعد الفوز بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا بنتيجة 4-1.

وقدم ميلان أداء تكتيكيًا رفيع المستوى، مصحوبًا بروح قتالية عالية، ليحكم قبضته على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى.

وتمكن الروسونيري من إنهاء الشوط الأول من مباراة الإنتر ضد ميلان متقدمًا بهدف للا شيء، حمل توقيع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش في الدقيقة 36، وذلك من رأسية حولها داخل شباك فريق الأفاعي بعد عرضية من زميله أليكس خيمينيز.

الإنتر ضد ميلان

وفي الشوط الثاني من مواجهة ديربي الغضب بين الإنتر ضد ميلان، لم يمنح فريق الأحمر والأسود منافسه أي فرصة للعودة في المباراة، حيث سرعان ما عزز يوفيتش تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والأربعين، مستغلًا ارتباك دفاع الخصم في ركلة ركنية.

وقبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي لمباراة الإنتر ضد ميلان، اختتم لاعب الوسط الهولندي تيجاني ريندرز ثلاثية ميلان في الدقيقة الخامسة والثمانين، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتنتهي موقعة ديربي مدينة ميلانو بفوز ساحق للروسونيري.

ميلان يتأهل لنهائي كأس إيطاليا على حساب الإنتر

يذكر أن، مباراة الذهاب بين الإنتر ضد ميلان، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليؤكد فوز ميلان تفوقه وتأهله إلى نهائي كأس إيطاليا في موقعة الإياب.

الإنتر ضد ميلان

وبهذه النتيجة، ضرب ميلان موعدًا في المباراة النهائية لكأس إيطاليا، حيث ينتظر الفائز من المواجهة الأخرى في الدور نصف النهائي التي تجمع بين فريقي بولونيا وإمبولي.

وتأتي خسارة الإنتر من ميلان في وقت حاسم من الموسم، حيث ينافس إنتر ميلان على بطولتي الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

احتدم الصراع على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، بين الإنتر ونابولي حيث يتساويان في عدد النقاط بـ71 نقطة، كما إن النيراتزوري تنتظره مواجهة صعبة أمام برشلونة الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة الإنتر ضد ميلان