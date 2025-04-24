إغلاق تابوت البابا فرنسيس في مراسم دينية مهيبة

يغلق مساء غدًا الجمعة، التابوت الذي يحتوي على رفات البابا فرنسيس في بازيليك القديس بطرس، في مراسم دينية بحضور عدد من كبار الشخصيات الدينية.

الحضور الرسمي للمراسم

تتضمن الحضور الرسمي الكاميرلينغو، وكاهن الكاتدرائية في بازيليك القديس بطرس، والكرادلة الذين كانوا يشغلون مناصب في الأمانة العامة والفاتيكان، بالإضافة إلى عدد من موظفي الكنيسة ورجال الدين الذين سيرتدون زيًّا مرجانيًّا.

الخطوات الدينية في المراسم

كلمات الكاميرلينغو: في البداية، سيتوجه الكاميرلينغو بكلمات تعبيرية للحضور وقراءة نص “روجيتيو”: بعد ذلك، سيقوم المونسنيور دييغو رافيلي بقراءة نص “روجيتيو”، الذي يروي حياة البابا الراحل وترديد نشيد زكريا: سيُتلى نشيد زكريا، البندكتوس، في تذكير بأهمية النور الإلهي في حياة المؤمنين.

إجراءات تكريم الراحل

وضع لثامة بيضاء: بعد الصلاة، سيقوم معلم الاحتفالات الليتورجية بوضع لثامة حرير بيضاء على وجه البابا فرنسيس

اجراءات الرش والاحتفاظ بالذكريات: بعد ذلك، سيقوم الكاميرلينغو برش الجسد، وسيتم وضع حقيبة تحتوي على عملات بابوية ونص “روجيتيو” في التابوت.



إغلاق التابوت النهائي

وضع التابوت في تابوت الزنك: سيتم وضع التابوت داخل تابوت من الزنك، ويشمل نقش الصليب وشعار البابا فرنسيس على التابوت، بالإضافة إلى لوحة تحمل اسم البابا وتاريخ حياته

وضع التابوت النهائي: في النهاية، سيتم ختم تابوت الزنك ووضعه داخل تابوت خشب بلوط، حيث سيتم نقش الصليب وشعار البابا فرنسيس على هذا التابوت أيضًا.



ختام المراسم

تختتم المراسم بتأكيد تقدير الكنيسة العالمية للبابا الراحل وتخليد ذكرى حياته وأعماله من خلال هذه الطقوس الدينية المهيبة