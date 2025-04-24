منع ظهور دعاء سهيل على أي وسيلة إعلامية ووقف معلق الزمالك

بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء الممثل القانوني لقناة «النهار» الفضائية، لعقد جلسة استماع بشأن ما تم رصده من مخالفات خلال حلقة برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاعة بتاريخ 24 أبريل 2025.

منع ظهور الإعلامية دعاء سهيل

كما قرر المجلس إحالة دعاء سهيل مقدمة البرنامج إلى نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعده، لإتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لقانون النقابة رقم 93 لسنة 2016.

كما أعلن المجلس اعتماد قرار إيقاف معلق مباراة حرس الحدود والزمالك في دوري نايل، التي أذيعت بتاريخ 13 أبريل 2025، لمدة شهر، وذلك في إطار استجابته لمبادرات تفعيل المحاسبة الذاتية.

على صعيد آخر أصدر النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، قرارًا بمنع ظهور دعاء سهيل على أى وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك لممارستها النشاط الإعلامى دون قيد أو تصريح.

ووجهت الإعلاميين إنذرا إلى كافة الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة، المرئية والمسموعة، بعدم السماح لأى شخص بممارسة النشاط الإعلامى بها دون قيد أو تصريح، وإلا تتعرض الوسيلة للغلق وفقًا للمادة 89 من قانون النقابة