شاهد.. أهداف مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

فرض التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

شهدت مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس إثارة كبيرة منذ البداية حتى النهاية، حيث تقدم الجانرز بهدف ثم سجل الضيوف هدف التعادل، قبل أن يعود أصحاب الأرض للمقدمة مجددًا، وفي الوقت القاتل خطف النسور نقطة من فريق المدفعجية.

أرسنال ضد كريستال بالاس

واحتضن ملعب الإمارات بالعاصمة البريطانية لندن أحداث مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس، في لقاء شهد تقدمًا مبكرًا لأصحاب الأرض عن طريق المدافع البولندي جاكوب كيويور في الدقيقة الثالثة، بعدما ارتقى لركلة ركنية متقنة نفذها النرويجي مارتن أوديجارد، ليسكن الكرة برأسه في الشباك.

ورد الضيوف لم يتأخر كثيرًا، ففي الدقيقة السابعة والعشرين، أطلق النجم النيجيري إيبيريشي إيزي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لم يتمكن الحارس دافيد رايا من التصدي لها، معلنًا عن هدف التعادل لفريق كريستال بالاس.

مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس

وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، وتحديدًا في الدقيقة 42، نجح البلجيكي لياندرو تروسارد في إعادة التقدم لفريق أرسنال، مستغلًا تمريرة عرضية أرضية ذكية من زميله المدافع الهولندي يورين تيمبر ليضع الكرة بسهولة في الشباك، لينتهي الشوط الأول من لقاء أرسنال ضد كريستال بالاس بنتيجة 2-1 لكتيبة المدرب الإسباني مايكل أرتيتا.

وفي الشوط الثاني من مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس، ومع اقتراب المباراة من نهايتها، تمكن المهاجم الفرنسي جون فيليب ماتيتا من خطف هدف التعادل الثاني للنسور في الدقيقة 82، مستفيدًا من خطأ فادح ارتكبه خط دفاع أرسنال مع صانع الألعاب أوديجارد.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس

وبعد نهاية مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس، رفع أرسنال رصيده إلى 67 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليظل في المركز الثاني بفارق 12 نقطة خلف المتصدر ليفربول، الذي تنتظره مواجهة قوية أمام توتنهام هوتسبير مساء الأحد المقبل، بينما وصل رصيد كريستال بالاس إلى 45 نقطة في المركز الثاني عشر.

ويعد هذا التعادل فرصة ذهبية لصالح ليفربول متصدر البريميرليج، حيث يحتاج فقط للتعادل مع توتنهام؛ لحسم لقب الدوري الإنجليزي رسميًا لصالحه.

أهداف مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس