يلجأ الجميع إلى المراوح وأجهزة التكييف للتغلب على الحرّ الشديد والحفاظ على راحة أجسامهم، مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف إلى مستويات قياسية في العديد من مناطق العالم، ولكن الاستخدام الخاطئ لهذه الوسائل قد يؤدي إلى مشكلات صحية وارتفاع في فواتير الكهرباء، بل وأحيانًا إلى حوادث غير متوقعة، ولذلك تقدم لكم “البوابة نيوز” كيف يمكن استخدام المروحة أو المكيف بطريقة آمنة وفعالة في آن واحد

أفضل طريقة لاستخدام المراوح والتكييف في الصيف بأمان

1- لا توجه الهواء مباشرة للجسم

من أكثر الأخطاء الشائعة، خاصة أثناء النوم، هو توجيه المروحة أو المكيف مباشرة نحو الجسم، وهو ما قد يؤدي إلى تيبس العضلات أو نزلات البرد أو تفاقم مشكلات الجهاز التنفسي، ولذلك يُفضل توجيه الهواء نحو الحائط أو السقف بحيث يتوزع بشكل غير مباشر في الغرفة، مما يخفف من حدته ويمنح إحساسًا بالانتعاش دون أضرار.

2- التهوية ضرورية

رغم دور المكيف في ترطيب الجو، إلا أن تشغيله لفترات طويلة في أماكن مغلقة قد يقلل من نسبة الأوكسجين ويزيد من تركيز ثاني أكسيد الكربون، لذا يُنصح بفتح النوافذ بين الحين والآخر أو استخدام أنظمة تهوية لتحسين جودة الهواء.

3- التنظيف الدوري للأجهزة

تراكم الغبار داخل الجهاز قد يؤدي إلى تقليل كفاءته ورفع استهلاك الكهرباء، بل وقد يتحول إلى مصدر لنقل الجراثيم، لذلك ينصح بتنظيف فلاتر التكييف مرة كل أسبوعين على الأقل خلال فصل الصيف، وتنظيف شفرات المروحة بانتظام.

4- درجات حرارة معتدلة

تشغيل المكيف على درجة حرارة منخفضة جدًا قد يبدو مغريًا، لكنه يؤدي إلى إجهاد الجهاز وزيادة احتمال الإصابة بالبرد، فينصح الخبراء بضبط درجة الحرارة بين 24 و26 مئوية، حيث تضمن هذه الدرجة الراحة وتوفير الطاقة.

5- افصل الكهرباء عند عدم الاستخدام

يجب عدم ترك الأجهزة الكهربائية تعمل عند مغادرة الغرفة، وذلك لأن إطفاء المكيف أو المروحة لا يحمي فقط من المخاطر الكهربائية، بل يسهم أيضًا في تقليل استهلاك الطاقة.