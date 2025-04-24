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الخميس 24 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس متهم بطعن زميله بسبب جمع القمامة بمنشأة ناصر

أرشيفية
أرشيفية
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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب القاهرة،، تجديد حبس متهم بطعن شاب، بسبب جمع القمامة، ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات.


تحقيقات النيابة


وكشفت التحقيقات أن المصاب والمتهم من جامعي القمامة، ونشبت بينهم مشادة تطورت الي مشاجرة، استل علي أثرها المتهم سلاح أبيض بحوزته وطعن زميله وفر هاربًا.

وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدًا، إلى سماع أقواله، وكذلك استدعاء شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.

بلاغ للشرطة

تلقي قسم شرطة منشأة ناصر،  بلاغا يفيد بإصابة شخص في مشاجرة، وبالانتقال والفحص تبين قيام شخص بطعن زميله، بسبب خلافات نشبت بينهما على أولوية جمع القمامة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

استدعاء شهود العيان أولوية جمع القمامة تجديد حبس متهم خلافات نشبت بينهما طعن زميله