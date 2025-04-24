ترحيل 7 جثامين ضحايا حادث التصادم في ليبيا إلى الفيوم.. صور

أكد مصدر خاص، أنه تم الانتهاء من أداء صلاة الجنازة على ضحايا حادث تصادم سيارتين بطريق اجدابيا طبرق الصحراوي بدولة ليبيا، وجاري ترحيل الجثامين الـ7 َ، إلى الفيوم عن طريق سيارات هيئه الإسعاف، ويتم تسليم الجثامين لأسرهم من خلال جمراك السلوم، والعودة إلى الفيوم.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه سيتم أداء صلاة الجنازة على الضحايا بقرى مركز إطسا.

حادث تصادم بطرق أجدابيا طبرق الصحراوي بدولة ليبيا

شهد مركز إطسا بمحافظة الفيوم، حالة من الحزن الشديد بعد وفاة 5 أشخاص من أبناءها في حادث تصادم بطرق اجدابيا طبرق الصحراوي بدولة ليبيا أثناء ذهابهم للعمل.

العمل في دولة ليبيا

وقال أحد جيران الضحايا، إن المتوفين غادروا مصر منذ أسبوعين، من أجل العمل في ليبيا، وأثناء ذهابهم لدولة ليبيا، وقع الحادث بين سيارة نقل ركاب كانوا يستقلونها بأخرى نقل ثقيل، وتوفي خمس أشخاص من أبناء مركز إطسا وهم، عبد الناصر سليم سليمان علي، 37 عام ورمضان عبد النبي محمد عبدالله، 32 سنة، رمضان السيد صالح عبد الغني، وعبد الكريم مختار عبد الكريم، وناجي محمد سليمان محمد ، أحمد إبراهيم خليل، عبدالله رجب متولي جمعة.

وأضاف أن الـ 7 شباب هم أصدقاء ويتمتعون بسيرة حسنة وسمعة طيبة وسط الأهالي، وواصل، أن السلطات الليبية صرحت بدفن ونقل الجثامين الخمس، وجرى الكشف على الجثمانين، وجرى تحنيطهم ووضعهم داخل الصندوق، وفقا للقواعد القانونية المتبعة في ليبيا.

وأشار إلى أن القنصلية المصرية العامة في ليبيا صرحت بنقل الجثمانين إلى مصر، بعد الانتهاء من إجراءات الترحيل.

الحادث وقع في منطقة نائية من الطريق

وتعود تفاصيل الواقعه عندما لقي 12 شخصًا مصرعهم في حادث تصادم مروّع وقع فجر اليوم الأربعاء على الطريق الصحراوي الرابط بين مدينتي أجدابيا وطبرق، إثر اصطدام شاحنة بحافلة نقل ركاب من نوع ڤيتو.

وذكر شهود عيان أن الحادث وقع في منطقة نائية من الطريق، الذي يُعرف بوعورته وافتقاره للخدمات الأساسية والإنارة، ما يجعله من أكثر الطرق خطورة في البلاد، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.

ووصلت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث في وقت لاحق، حيث باشرت نقل الجثامين إلى المستشفيات القريبة، وسط مطالبات شعبية متكررة بضرورة تطوير الطريق وتعزيزه بعوامل السلامة.

وتُعد هذه الحادثة من أسوأ حوادث السير المسجلة مؤخرًا في ليبيا، في ظل ارتفاع معدلات الحوادث على الطرق الصحراوية، التي تعاني من الإهمال وتفتقر للبنية التحتية الأساسية.

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