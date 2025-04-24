وزير الاتصالات يعقد مباحثات بدبي مع مسؤولين دوليين لبحث فرص الاستثمار

عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددًا من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار مسؤولي بنوك وشركات عالمية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات قمة "الآلات يمكنها أن ترى" (Machines Can See 2025) التي تُقام ضمن "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي".

مباحثات مع شركة Honor لتعزيز التصنيع المحلي

استهل الوزير لقاءاته باجتماع مع السيد ما فيجيان، الرئيس التنفيذي لشركة Honor لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ناقشا خطط الشركة لتصنيع الهواتف المحمولة في مصر بالشراكة مع أحد المصنعين المحليين، في خطوة تستهدف تعظيم القيمة المضافة وتعزيز تنافسية السوق المصري في قطاع تصنيع الأجهزة الذكية.

شراكات رقمية مع شركة Atos العالمية

كما التقى الدكتور طلعت مع السيد دانييل برينسيباتو، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الأسواق الدولية بشركة Atos الفرنسية الرائدة في التحول الرقمي، بحضور السيدة راما الصفتى، المدير العام لشركة Atos مصر. وتم خلال اللقاء استعراض أنشطة الشركة في مصر، وبحث فرص توسعها في ظل التحول الرقمي الذي تشهده البلاد.

استثمارات مصرفية في مراكز التعهيد والخدمات المشتركة

ضمن اللقاءات المصرفية، التقى الوزير بالسيد محمد الجياش، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة بنك أبوظبي التجاري، وبحث معه فرص الاستثمار في مراكز الاتصال وخدمات التعهيد في مصر. كما عقد اجتماعًا مع السيدة إيمان عبدالرزاق، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات ورئيس الموارد البشرية في بنك الإمارات دبي الوطني، لبحث إنشاء مركز خدمات مشترك في مصر، بحضور السيد عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر.

وفي لقاء آخر، استعرض الدكتور طلعت مع السيد مارك إدواردز، نائب الرئيس التنفيذي الأول ورئيس العمليات بمجموعة المشرق، خطط المجموعة للتوسع في مصر في ضوء اتفاقية التعاون الموقعة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) في فبراير 2024، إلى جانب استعراض ما تم تحقيقه من تقدم في تنفيذ الاتفاقية بحضور السيد محمد عبد الرازق، نائب الرئيس التنفيذي الأول ورئيس التكنولوجيا والتحول.

مصر وجهة جاذبة للاستثمار في التعهيد والخدمات الرقمية

أكد الوزير خلال هذه اللقاءات أن مصر تمتلك مقومات قوية في قطاع التعهيد تشمل الموقع الجغرافي، البنية التحتية الرقمية المتطورة، وتوافر الكوادر الشابة المؤهلة، مما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات في مراكز الخدمات المشتركة وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة "إيتيدا"، والأستاذة سماح عزيز، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات.

يُذكر أن مشاركة الوزير جاءت تلبية لدعوة من السيد عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد بدولة الإمارات، ضمن فعاليات أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي.