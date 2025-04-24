مدرب بيراميدز: مواجهة أورلاندو صعبة وسنقاتل من أجل التتويج بدوري أبطال أفريقيا

قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن المواجهة التي تجمعه بنظيره أورلاندو بايرتس في دوري أبطال أفريقيا ستكون غاية في الصعوبة في ظل قوة المنافس، مشددا على أن الفريق الذي وصل إلى نصف النهائي بالطبع غاية في القوة وواحد من أكبر أربعة أندية في القارة وبالتالي المواجهة ستكون صعبة على الفريقين.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو

ويحل أورلاندو ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الجمعة، على استاد الدفاع الجوي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بدون أهداف في جوهانسبرج.

مدرب بيراميدز

أكد المدير الفني لفريق بيراميدز على ثقته الكبيرة في لاعبيه وكما وعد بمباراة كبيرة في جوهانسبرج وتحقق ذلك، فهو يعد بمباراة أقوى وأفضل في القاهرة، وسيعمل على استغلال كل الفرص للتسجيل في شباك المنافس.

أوضح يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي أنه بالطبع يحترم من يتحدث عن قوة أورلاندو خارج ملعبه ويتحدث بإحصائيات فوز المنافس خارج الأرض سواء على الأهلي أو المولودية، ولكن في ذات الوقت هناك إحصائية تتحدث عن أن بيراميدز لا يخسر على أرضه ويحقق الانتصار دائما، وهي نقطة قوتنا وسنلعب عليها.

أضاف المدرب قائلا:" نحن في مرحلة ممتازة للغاية ونمر بفترة رائعة على المستوى الفني والبدني وسعداء بالوصول إلى هذه المرحلة وبلوغ نصف النهائي وهدفنا الفوز غدا وحجز بطاقة التأهل للنهائي، من أجل مواصلة المشوار الرائع والمشرف، مشددا على أن لاعبيه يستحقون هذه اللحظة والفوز بدوري الأبطال.

المدير الفني أكد على جاهزية رمضان صبحي وصديق إيجولا وباقي اللاعبين لمباراة أورلاندو، مشددا على أن الفريق في حالة حماس شديد ولولا سوء الحظ لحقق فوزا كبيرا في جوهانسبرج وسجل هدفين وألغيا وأضاع العديد من الفرص، وعلينا استغلال كل الفرص في مباراة الغد والتسجيل والعبور للدور القادم، مع عدم الاندفاع والتسرع وترك المساحات للمنافس.

الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وأورلاندو

عقد اليوم بأحد فنادق التجمع الأول، الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في إطار مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يرتدي بيراميدز قميصه الأساسي، الأزرق الفاتح مع الأبيض، في حين يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويرتدي أورلاندو بايرتس قميصه الأساسي الأسود الكامل في الأحمر، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأرجواني الكامل.

وتم التأكيد على أنه في حالة انتهاء مباراة الإياب بالتعادل السلبي بدون أهداف وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في جوهانسبرج سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح دون لعب أشوط إضافية لتحديد المتأهل للنهائي.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وأحمد سمير مدير التشغيل، وزياد أشرف منسق إداري.