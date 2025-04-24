"الألف يوم الذهبية" تطوف شوارع وقرى محافظة دمياط.. صور

واصلت مديرية الصحة في دمياط فعاليات "الألف يوم الذهبية" في محافظة دمياط تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وبتوجيهات الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، واستمرارًا للجهود الحثيثة في تنفيذ مبادرة "الألف يوم الذهبية".

شهدت مدينة فارسكور اليوم ثالث فعاليات المبادرة بالمحافظة، وذلك تحت إشراف الدكتورة رشا رشوان المنسق العام للمبادرة بمحافظة دمياط والدكتورة فاطمة كمال مدير الإدارة الصحية بفارسكور وبحضور فيفي البرمبالي نائب رئيس مركز مدينة فارسكور للقرى وسمية ابو الرجال رئيس المجلس المحلي في الرحامنة في دمياط.

الألف يوم الذهبية تطوف شوارع وقرى محافظة دمياط

وتأتي هذه الفعالية استكمالًا لما تم تنفيذه سابقًا في ميت أبو غالب وشطا، ضمن خطة المبادرة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من السيدات في مختلف قرى ومراكز دمياط بالتعاون مع مكتبه مصر العامه ووحده السكان وجهاز تنميه المشروعات.

وتضمنت الفعالية: لقاءات توعوية عن الرضاعة الطبيعية، الولادة الطبيعية، والتغذية السليمة و جلسات دعم نفسي وأسري للسيدات و التوعية بأهمية المتابعة الدورية أثناء الحمل وبعد الولادة و أنشطة تفاعلية للأطفال وخدمات ثقافية من المكتبة المتنقلة ودعم وتمكين السيدات اقتصاديًا.

وتؤكد المبادرة أنها مستمرة على مدار شهر أبريل، دعمًا لتوجيهات القيادة السياسية لتمكين المرأة وتحقيق صحة أفضل للأم والطفل.

كما تشارك مديرية الصحة بفريق متحرك لتقديم خدمات الكشف للمبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة والأورام والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، علاوة على وجود سيارة تنظيم الأسرة وفريق مبادرة الـ١٠٠٠ يوم الذهبية، كما تفقدت الامتحانات الفورية لمحو الأمية التى عقدتها الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتفقدت سيارة خدمة العملاء المتنقلة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، واطلعت على مبادرة مديرية التربية والتعليم لتنمية التخاطب بمشاركة مختصين بهذا المجال لتقديم تلك الخدمة بالمجان والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.

