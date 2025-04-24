الكرادلة يواصلون الاستعدادات لمرحلة ما بعد البابا فرنسيس

عقد الكرادلة الـ 113 الموجودون في روما، صباح الخميس، المجمع العام الثالث لمتابعة الترتيبات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية في الكنيسة الكاثوليكية بعد وفاة البابا فرنسيس.



تعديل في جدول القداسات والتأملات الروحية



قرر الكرادلة أن يُقيم الكاردينال فيكتور مانويل فرنانديز القداس في السادس من نوفمبر، بدلاً من الكاردينال كيفن فاريل.

كما تم الاتفاق على أن يُلقي الأب دوناتو أوغلياري، رئيس دير القديس بولس خارج الأسوار، التأمل الأول صباح الاثنين، فيما يُلقي الكاردينال رانييرو كانتالاميسا، الواعظ الفخري في البيت البابوي، التأمل الثاني في افتتاح المجمع، رغم أن موعده لم يُحدد بعد.



حوار مفتوح حول الكنيسة والعالم



بدأ الكرادلة في اجتماعهم الأخير حوارًا عميقًا حول مستقبل الكنيسة ودورها في العالم المعاصر، وتم تحديد الساعة التاسعة من صباح الجمعة موعدًا لعقد المجمع العام القادم.





أكثر من 61 ألف شخص يودّعون البابا فرنسيس



أعلن مدير المكتب الصحفي للكرسي الرسولي، ماتيو بروني، أن نحو 61 ألف شخص قدموا واجب العزاء في البابا فرنسيس حتى الساعة الواحدة من ظهر الخميس. وأضاف أن كاتدرائية القديس بطرس ستُغلق أبوابها عند منتصف ليل الخميس، ما لم يكن هناك حشود لا تزال تنتظر.



برنامج الجنازة والدفن



تُقام جنازة البابا فرنسيس يوم السبت 26 أبريل، تليها صلاة مسبحة الوردية أمام كاتدرائية القديسة مريم الكبرى في الساعة التاسعة مساءً.

وأكد بروني أن مراسم الدفن ستكون خاصة، وفقًا لوصية البابا.

فتح ضريح البابا أمام الزوار



بدءًا من صباح الأحد 27 أبريل، سيتاح للمؤمنين زيارة ضريح البابا فرنسيس في كاتدرائية مريم العذراء، حيث سيُدفن بالقرب من كنيسة Salus Populi Romani التي لطالما صلى فيها خلال حبريته.



