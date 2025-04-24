كيفية تغيير الساعة يدويًا على هواتف أندرويد وآيفون.. التفاصيل الكاملة

بدأ العديد من المستخدمين في التساؤل عن كيفية ضبط التوقيت الجديد على هواتفهم المحمولة، مع دخول مصر رسميًا في نظام التوقيت الصيفي اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة 25 أبريل 2025، خاصة في حال لم تتغير الساعة تلقائيًا، فبينما تقوم معظم الهواتف الذكية بتعديل التوقيت تلقائيًا عبر الاتصال بالإنترنت، إلا أن البعض قد يضطر إلى تغيير الساعة يدويًا لضمان دقة المواعيد والأنشطة اليومية، وعلى رأسها مواعيد العمل ومواقيت الصلاة.

ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2025، ليُعاد بعده التوقيت الطبيعي من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة، أي العودة إلى الوضع المعتاد المعروف بـ "التوقيت الشتوي"، وكانت مصر قد أعادت العمل بالتوقيت الصيفي في عام 2023 بعد توقف دام قرابة 7 سنوات، وذلك ضمن خطة وطنية شاملة لتحسين كفاءة الطاقة، وتخفيض نسب الاستهلاك في القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء.

تغيير الساعة يدويًا على هواتف أندرويد

1-افتح إعدادات الهاتف (Settings)

من الشاشة الرئيسية، اضغط على "الإعدادات".

2- انتقل إلى إعدادات الوقت (Date & Time)

ابحث عن قسم "النظام" أو "الإعدادات العامة"، ثم اختر "التاريخ والوقت".

3- أوقف التحديث التلقائي

عطّل خيار "التاريخ والوقت التلقائي" أو "تلقائي من الشبكة".

4- اضبط الساعة يدويًا

اضغط على "تعيين الوقت"، ثم أضف 60 دقيقة إلى التوقيت الحالي.

5- تحقق من المنطقة الزمنية (Time Zone)

تأكد من أن المنطقة الزمنية لا تزال مضبوطة على "مصر – توقيت شرق أوروبا".

تغيير الساعة يدويًا على هواتف آيفون (iOS)

1- افتح "الإعدادات" (Settings)

من الشاشة الرئيسية، اضغط على رمز الإعدادات.

2- اختر "عام" (General)

ثم اضغط على "التاريخ والوقت" (Date & Time).

3- عطّل "الضبط التلقائي" (Set Automatically)

أوقف تشغيل الزر المجاور لهذا الخيار.

4- اضبط الوقت يدويًا

اختر "الوقت"، ثم أضف ساعة إلى التوقيت الحالي يدويًا.

5- تأكد من المنطقة الزمنية الصحيحة

يجب أن تظل المنطقة الزمنية على "Cairo" أو "GMT+2".

لماذا قد لا تتغير الساعة تلقائيًا على الموبايل؟

رغم أن الهواتف عادة ما تضبط توقيتها تلقائيًا عبر الإنترنت، إلا أن بعض الأجهزة قد لا تدعم تحديثات التوقيت الصيفي الجديدة، خاصة إذا كانت قديمة أو غير محدثة بالنظام الأخير، ما يستدعي تدخلًا يدويًا من المستخدم.

وينصح الخبراء بضرورة تحديث نظام التشغيل للهاتف إلى آخر إصدار، لضمان توافق التعديلات الزمنية التلقائية مع السياسات المحلية، وتفادي أي خلل قد يؤثر على التنبيهات، المواعيد أو التطبيقات الحساسة للوقت مثل تطبيقات مواقيت الصلاة.