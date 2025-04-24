مباراة خيتافي ضد الريال ترفع معنويات أنشيلوتي والملكي قبل الكلاسيكو

انتهت مباراة خيتافي ضد الريال بفوز الملكي بهدف للا شيء، في انتصار ثمين لكتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي قبل المواجهة الحاسمة أمام الغريم التقليدي برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا، في كلاسيكو جديد هذا الموسم.

سجل التركي أردا جولر هدف مباراة خيتافي ضد الريال الوحيد، التي أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

خيتافي ضد الريال

وجاء هدف مباراة خيتافي ضد الريال في الدقيقة 21، بعد مجهود فردي رائع من جولر، أنهاه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وخاض أردا جولر هذه المباراة التي حملت رقم 100 في مسيرته مع الأندية المختلفة، في ليلة منح خلالها فريقه ريال مدريد فوز ثمين، يجعل الميرينجي مستمرًا في المنافسة على لقب الدوري الإسباني مع غريمه التقليدي برشلونة.

خيتافي ضد الريال

ترتيب الدوري الإسباني بعد مباراة خيتافي ضد الريال

وبعد مباراة خيتافي ضد الريال، أصبح ترتيب الدوري الإسباني كالتالي، برشلونة على صدارة الترتيب برصيد 76 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد في الوصافة، وجاء أتلتيكو مدريد ثالثًا بـ63 نقطة، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 39 نقطة في المركز الثاني عشر.

وأظهر بدلاء ريال مدريد جاهزية كبيرة وإضافة نوعية للفريق خلال مباراة خيتافي، مما يعكس العمق والخيارات المتاحة للمدرب أنشيلوتي قبل موقعة الكلاسيكو الحاسمة أمام برشلونة، المقرر لها يوم السبت المقبل في نهائي كأس ملك إسبانيا.

الكلاسيكو

انتصار الريال على خيتافي

ويبدو أن كتيبة أنشيلوتي في قمة جاهزيتها البدنية والذهنية، وتملك طموحًا كبيرًا لتحقيق الفوز في الكلاسيكو، خاصة بعد عودة النجم الفرنسي كيليان مبابي لتدريبات اللوس بلانكوس، عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة أرسنال الإنجليزي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وستكون مباراة الكلاسيكو بمثابة اختبار حقيقي لقوة وإمكانيات الفريقين، حيث يسعى ريال مدريد للثأر ورد الاعتبار وتقليص الفارق مع المتصدر، بينما يطمح برشلونة في تأكيد تفوقه وحسم الصراع على لقب الدوري مبكرًا.

الانتصار الكبير على خيتافي يمنح لاعبي ريال مدريد دفعة معنوية هائلة وثقة كبيرة قبل هذه المواجهة الحاسمة التي ينتظرها الملايين حول العالم.