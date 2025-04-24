السيسي يؤكد رفض مصر تهجير الفلسطينيين.. شاهد

تناول لقاء الرئيس السيسي وأنطونيو تاياني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشئون الخارجية الإيطالي، الأوضاع في قطاع غزة بعد أكثر من عام ونصف على العدوان.

السيسي يؤكد رفض مصر تهجير الفلسطينيين



استعرض الرئيسي السيسي الجهود المصرية لوقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والمحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والتأكيد على رفض مصر تهجير الفلسطينيين أوتصفية القضية، وشدد الرئيس على أن الإعتراف بالدولة الفلسطينية وحل الدولتين، الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم والإستقرار في المنطقة.

من ناحيته أعرب “تاياني” عن تقدير ايطاليا لجهود الوساطة، التي تقوم بها مصر لوقف اطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا دعم بلاده لخطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والتي طرحتها مصر وحظت بالتأييد العربي والاسلامي