المخرجة الهندية بايال كاباديا تحصل على وسام الفنون والآداب الفرنسي

توجت المخرجة الهندية بايال كاباديا ، التي صنعت التاريخ العام الماضي كأول مخرجة هندية منذ ثلاثة عقود تفوز بجائزة كبرى في المسابقة الرئيسية لمهرجان كان السينمائي، بوسام "فارس في وسام الفنون والآداب" الفرنسي المرموق في مومباي .

تتويج كابديا في القنصلية الفرنسية بمومباي

وقد تم تقديم الجائزة من قبل القنصل العام الفرنسي في مقر إقامة فرنسا في منطقة بيدار رود الراقية في مومباي، تقديراً لمساهمات كاباديا المهمة في السينما والعلاقة الثقافية بين فرنسا والهند.

قالت كاباديا خلال الحفل: "إنه لشرفٌ عظيمٌ وامتيازٌ لي أن أُمنح وسامَ ضابط الفنون والآداب. كما أُعرب عن امتناني العميق لدعم الحكومة الفرنسية المُخلص للسينما المستقلة في جميع أنحاء العالم".

إنجازات المخرجة الهندية في السينما

حققت المخرجة المقيمة في مومباي مسيرة فنية رائعة منذ اختيار فيلمها القصير "Afternoon Clouds" لمهرجان كان السينمائي السبعين في عام 2017.

وفازت لاحقًا بجائزة العين الذهبية لأفضل فيلم وثائقي في مهرجان كان السينمائي الرابع والسبعين عن فيلمها الوثائقي الطويل الأول "A Night of Knowing Nothing".

وبعد حصدها الجائزة الكبرى في مهرجان كان السينمائي، حصدت كاباديا جوائز إضافية عن فيلم "All We Imagine as Light" في جوائز الفيلم الآسيوي، وجوائز الفيلم المستقل البريطاني، ومهرجان سان سيباستيان السينمائي، وغيرها.