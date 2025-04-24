ضبط المتهم بتهديد سائق بنفوذ والده رغم وفاته بالإسكندرية.. فيديو

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص يستقل سيارة ملاكي قيادة آخر بالتعدي بالسب على قائد سيارة "ميكروباص" وتهديده بإلحاق الأذى به لنفوذ والده .

الأمن يكشف تفاصيل الفيديو

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو والده "متوفى" كان يعمل فنى بإحدى الشركات بالخارج، والسيارة التى كان يستقلها وقائدها ( نجل خالته "تبين عدم حمله تراخيص قيادة" ) كما تم تحديد سائق الميكروباص "جميعهم مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية"، وأقروا بنشوب مشادة كلامية بينهم بسبب الخلاف على أولوية المرور قام على أثرها الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بالتعدي على سائق الميكروباص بالسب والشتم والإدعاء بنفوذ والده لترهيبه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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