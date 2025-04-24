أخبار مصر اليوم.. رسائل طمأنة من السيسي للمستثمرين الكويتيين

الخميس 24/أبريل/2025 - 10:35 م

تقدم "البوابة نيوز" لقرائها أخبار مصر اليوم كموجز لأهم الأحداث الجارية على مدى اليوم الإثنين، حيث تشهد الساحة المحلية تطورات متلاحقة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

في هذه النشرة نرصد أبرز الأخبار والقرارات الحاسمة التي تشكل ملامح اليوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025، بدءًا من المستجدات الرئاسية والتحركات الحكومية والدبلوماسية، مرورًا بالملفات الاقتصادية الساخنة وحركة الأسواق وأهم القرارات، ووصولًا إلى أخبار الخدمات والقطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين مباشرة.

رسائل طمأنة من السيسي للمستثمرين الكويتيين للاستثمار في مصر

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وفداً استثمارياً كويتياً برئاسة محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالوفد الكويتي، مؤكداً اعتزازه بعلاقة الأخوة التي تربطه والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والروابط الأخوية المتينة بين مصر والكويت على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، ومشيراً إلى التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وكذا الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، وهو ما يحتم تكثيف التعاون والتكامل بين الدول العربية الشقيقة، خاصةً في ضوء خصوصية العلاقات المصرية الكويتية باعتبارها نموذجاً للتعاون البناء والمثمر، القائم على الثقة والاحترام المتبادل.

الرئيس السيسى يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، وكان في استقباله الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.

النقل تدعو المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية

دعت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة في بيان صادر عنها المستثمرين ورجال الاعمال وكل المصدرين والمنتجين للاستثمار في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية في مصر نظرا للميزات الكبيرة الذي يتمتع به هذا المجال والذي يشهد تطورا كبيرا في مصر خلال الفترة الحالية، حيث يسهم في خدمة حركة التجارة و تقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة إلى الحد من الاثار البيئية السلبية وتخفيض زمن والإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي، تحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين نتيجة لكفاءة اتصال السكة الحديد، والحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق والمدن، وخلق فرص العمل.و تحسين كفاءة سلاسل الإمدادات اللوجستية في مصر.

رئيس "المحطات النووية": نجاح مشروع الضبعة يعتمد على الجهود المشتركة والعمل الجماعي

قام الدكتور شريف حلمي بزيارة ميدانية إلى موقع محطة الضبعة النووية، حيث التقى بالعاملين والمشرفين على تنفيذ المشروع. وخلال الزيارة، أكد على أهمية تسريع العمل وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع ضرورة تعزيز الأداء وزيادة التعاون بين جميع الفرق المشاركة في المشروع لضمان سير الأعمال بشكل فعال. كما تناول اللقاء سبل تحسين التنسيق بين الفرق المختلفة، سواءً كانت فنية أو إدارية، لضمان استكمال كافة الأعمال في الوقت المحدد.

وأشار الدكتور شريف حلمي إلى أن نجاح المشروع يعتمد بشكل كبير على الجهود المشتركة والعمل الجماعي، داعيًا الجميع إلى مضاعفة الجهود في المراحل المقبلة. كما أكد أهمية الالتزام الصارم بمعايير السلامة والأمان النووي في كل مراحل العمل.