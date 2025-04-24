مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. قدم ساعتك 60 دقيقة

تبدأ مصر رسميًا تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2025 اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة 25 أبريل، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة، لتصبح الساعة الواحدة صباحًا بدلًا من الثانية عشرة، ويأتي هذا التغيير في إطار القانون رقم 34 لسنة 2023، حيث وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد في 1 مارس 2023، على مشروع قانون بإعادة تطبيق نظام التوقيت الصيفي، في خطوة تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويأتي هذا الإجراء الاستراتيجي ضمن جهود الدولة لتحقيق كفاءة أفضل في استخدام الموارد، من خلال تعزيز الاستفادة من ضوء النهار وتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية.

قدم ساعتك 60 دقيقة

ويُطبق التوقيت الصيفي في مصر بدءًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام، حيث يتم تقديم الساعة ساعة واحدة، ثم تعاد إلى التوقيت الطبيعي مع بداية التوقيت الشتوي عبر تأخيرها 60 دقيقة.

ومن المهم للمواطنين تحديث مواقيت الصلاة على أجهزتهم الإلكترونية والتطبيقات الخاصة بهم لضمان أداء الصلوات في أوقاتها الصحيحة، كما يُنصح بالتحقق من الجداول المحلية لمواقيت الصلاة، حيث قد تختلف الأوقات قليلًا بين المحافظات.​

مواقيت الصلاة بعد التوقيت الصيفي

تأثير التوقيت الصيفي على مواقيت الصلاة

مع تقديم الساعة، تتغير مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات المصرية، وفيما يلي جدول يوضح مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 25 أبريل 2025 بعد تطبيق التوقيت الصيفي:​

القاهرة

الفجر: 4:44 صباحًا

الظهر: 12:53 مساءً

العصر: 4:29 مساءً

المغرب: 7:29 مساءً

العشاء: 8:52 مساءً

الإسكندرية

الفجر: 4:46 صباحًا

الظهر: 12:58 مساءً

العصر: 4:36 مساءً

المغرب: 7:35 مساءً

العشاء: 9:00 مساءً

الإسماعيلية

الفجر: 4:39 صباحًا

الظهر: 12:49 مساءً

العصر: 4:26 مساءً

المغرب: 7:25 مساءً

العشاء: 8:49 مساءً

شرم الشيخ

الفجر: 4:38 صباحًا

الظهر: 12:41 مساءً

العصر: 4:14 مساءً

المغرب: 7:14 مساءً

العشاء: 8:34 مساءً​

أسوان

الفجر: 4:52 صباحًا

الظهر: 12:46 مساءً

العصر: 4:13 مساءً

المغرب: 7:14 مساءً

العشاء: 8:32 مساءً​