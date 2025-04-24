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الخميس 24 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"الونش" يخوض تدريبات منفردة على هامش مران الزمالك

الونش
الونش
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أدى محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات منفردة في صالة الجيمانيزيوم، على هامش مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض "الونش" تدريبات بدنية منفردة لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة، خاصة وأنه سيغيب عن مباراة الزمالك المقبلة أمام المصري بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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