أسعار الفراخ مساء اليوم الخميس 24 أبريل 2025

شهدت أسعار الفراخ البيضاء مساء اليوم الخميس 24-4-2025، استقرارا نسبيا خلال التعاملات المسائية سواء داخل بورصة الدواجن أو محال بيع الدواجن والأسواق للمستهلك.

وتجري بورصة الدواجن وبوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء قائمة تحديثات بصفة دورية، حيث جاءت أسعار الفراخ مساء اليوم الخميس، كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء



استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء مساء اليوم الخميس مسجلا 75 جنيهًا في المزارع، ويتم بيعه في المحال للمستهلك بين 80 إلى 90 جنيهًا حسب المنطقة السكنية.

أسعار الفراخ الساسو



سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع مساء اليوم الخميس إلى 73 جنيهًا، ويباع في المحال للمستهلك بين 80 إلى 90 جنيهًا حسب المنطقة السكنية.

أسعار الفراخ البلدي



وشهد سعر كيلو الفراخ البلدي في المحال والأسواق، مساء اليوم الخميس، استقرارا ملحوظا مسجلا 120 جنيهًا.

أسعار الفراخ الأمهات



بلغ سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء نحو 70 جنيهًا، في بورصة الدواجن، ليصل سعرها إلى 80 جنيها عند البيع للمستهلك في الأسواق والمحلات التجارية.

أسعار الكتاكيت



تتراوح أسعار كتكوت أبيض شركات بين 45 - 53 جنيها، وسعر كتكوت أبيض قطعان بين 36 - 36،5 جنيه، وسعر كتكوت ساسو بين 13 - 14 جنيها.

أسعار البانية



بلغ سعر كيلو البانية في محلات الفراخ بالأسواق الى مستوى بين 180- 190 جنيها، وقد يزيد أو يقل السعر 10 جنيهات حسب كل منطقة سكنية.