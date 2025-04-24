أحمد حمدى ومحمود جهاد يخوضان تدريبات بدنية خاصة على هامش مران الزمالك

خاض أحمد حمدي ومحمود جهاد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية خاصة على هامش مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى اللاعبان تدريبات بدنية خاصة تحت إشراف مايكل جوزيه مدرب الأحمال، بناء على قرار البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لتجهيزهما بدنياً للمباريات المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.