تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ الشعب المصرى بذكرى تحرير سيناء

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشعب المصري العظيم، والقوات المسلحة الباسلة، بمناسبة الذكرى الـ ٤٣ لتحرير سيناء، هذا اليوم الذي يجسد ملحمة وطنية خالدة في ذاكرة الأمة.

شعب لا يعرف المستحيل

وقالت في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن تحرير سيناء لم يكن مجرد استعادة للأرض، بل كان استعادة للكرامة والسيادة، بفضل دماء الشهداء وجهود أبناء هذا الوطن الذين أثبتوا أن مصر عصية على الانكسار.

نجدد في هذا اليوم العهد على مواصلة العمل من أجل رفعة الوطن، والدفاع عن مبادئه، والمساهمة في بناء مستقبله بقيادة واعية وشعب لا يعرف المستحيل.

واختتمت بيانها: كل عام ومصر بخير، وسيناء حرة أبية في قلب كل مصري.

