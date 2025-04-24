الموعد الرسمي لتطبيق التوقيت الصيفي في مصر.. اضبط ساعتك

تستعد مصر لتطبيق التوقيت الصيفي لعام 2025، حيث تفصلنا ساعات قليلة عن موعد تعديل الساعة رسميًا، وفقًا لما أقرّه القانون رقم 34 لسنة 2023، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 أبريل 2023، ووفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء، يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من منتصف ليل غدًا الجمعة، الموافق 25 أبريل 2025، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة عند تمام الساعة 12:00 صباحًا.

موعد تغيير الساعة في مصر

وقد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد في 1 مارس 2023، على مشروع قانون بإعادة تطبيق نظام التوقيت الصيفي، في خطوة تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويأتي هذا الإجراء الاستراتيجي ضمن جهود الدولة لتحقيق كفاءة أفضل في استخدام الموارد، من خلال تعزيز الاستفادة من ضوء النهار وتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية.

التوقيت الصيفي في مصر

موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي في مصر

وقد جرى اختيار يوم الجمعة لتطبيق التعديل الزمني نظرًا لكونه عطلة رسمية في أغلب قطاعات الدولة، مما يتيح هامشًا زمنيًا للمواطنين والمؤسسات للتأقلم مع التغيير دون التأثير على سير العمل أو المواعيد الرسمية، ويُطبق التوقيت الصيفي في مصر بدءًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام، حيث يتم تقديم الساعة ساعة واحدة، ثم تعاد إلى التوقيت الطبيعي مع بداية التوقيت الشتوي عبر تأخيرها 60 دقيقة.

يُذكر أن مصر أعادت العمل بنظام التوقيت الصيفي عام 2023 بعد توقف دام 7 سنوات، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق كفاءة أكبر في استخدام الموارد، وفق ما أكده مجلس الوزراء في بياناته الرسمية.

لماذا يتم تغيير الساعة في الصيف؟

1- الاستفادة من ضوء الشمس لأطول فترة ممكنة، ففي الصيف تطول فترة النهار، وعندما نُقدّم الساعة ساعة واحدة، نستيقظ ونبدأ أنشطتنا اليومية مبكرًا، وبالتالي نستخدم ضوء الشمس بدلًا من الإضاءة الكهربائية في المساء.

2- توفير استهلاك الكهرباء، من خلال تقليل الاعتماد على الإنارة مساءً، فيمكن للحكومة تقليل الضغط على شبكة الكهرباء، مما يوفر في الطاقة والتكاليف.

3- زيادة الإنتاجية وتقليل الازدحام، فبعض الدراسات تشير إلى أن التوقيت الصيفي يساعد على توزيع النشاط البشري بشكل أفضل خلال اليوم، مما قد يقلل الزحام ويحسن من كفاءة العمل.

4- مواكبة التوقيت الدولي، فهناك بعض الدول حول العالم تستخدم التوقيت الصيفي، وتطبيقه في مصر قد يسهل المعاملات التجارية والسفر والتواصل الدولي خلال هذه الفترة.