وزير البترول يبحث مع هابور إنرجي مستجدات تقدم الأعمال بمناطق الامتياز

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع ليندا كوك الرئيس التنفيذي لشركة هابور إنرجي، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة التي تنظمها وكالة الطاقة الدولية بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة خلال الفترة من 24 - 25 أبريل الجاري في العاصمة البريطانية لندن.

تقدم الأعمال

وخلال المباحثات تم استعراض مستجدات تقدم الأعمال بمناطق الامتياز التابعة للشركة بمنطقتي البحر المتوسط ودلتا النيل وخطط الشركة لزيادة استثماراتها في مصر من خلال التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والحصول على مناطق جديدة بمنطقة البحر المتوسط.



تنفيذ الالتزامات الفنية

وحث المهندس كريم بدوي شركة هاربور على سرعة البدء في تنفيذ الالتزامات الفنية بمنطقة شمال غرب أبو قير الجديدة التي تشارك فيها شركة هاربور مع شركة بي بي، كما تم مناقشة موقف الأنشطة التنموية للشركة بمناطق شمال اسكندرية وغرب المتوسط.



وتطرقت المناقشات كذلك إلى أهمية دور التقنيات الرقمية الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، للاسراع فى اعمال تنمية الاكتشافات الجديدة ووضعها على الإنتاج.